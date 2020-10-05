Баку, 5 октября, 2020, 17:35 — ИА Регнум. Турция обязательно должна присутствовать в процессе урегулирования конфликта в Нагорном Карабахе, заявил 5 октября президент Азербайджана Ильхам Алиев турецкому телеканалу TRT Haber.

Иван Шилов ИА REGNUM Ильхам Алиев

«Турция — сильное государство с большим потенциалом, наш сосед, сосед Армении, сосед Южного Кавказа. Поэтому, естественно, активность Турции в этих делах должна быть… В дальнейшем мирном процессе Турция обязательно должна присутствовать», — сказал Алиев.

«И чем раньше, тем лучше, война не может длиться вечно», — добавил президент Азербайджана.

Как сообщало ИА REGNUM, обострение боев в Нагорном Карабахе продолжается с 27 сентября. Обе стороны активно применяют тяжёлое вооружение, несут потери и заявляют о больших потерях противника.