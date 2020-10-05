Санкт-Петербург, 5 октября, 2020, 17:25 — ИА Регнум. Отопление в жилые дома Ленинградской области придет раньше положенного срока, уже в течение текущей недели. Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, об этом 5 октября заявил председатель комитета по топливно-энергетическому комплексу Ленинградской области Юрий Андреев.

Иван Шилов ИА REGNUM Отопление

По его словам, в Ленобласти закончена подготовка к отопительному сезону. Из бюджета региона на эти цели было выделено 1,7 млрд рублей, порядка 2 млрд рублей — средства муниципальных образований и организаций, осуществляющих тепло и водоснабжение и более 4 млн рублей межтарифной разницы.

«На сегодняшний день во всех 185 муниципальных образованиях Ленобласти издано распоряжение, практически все 691 котельные запущены, проверены тепловые сети. 99,7% жилого фонда готово к приему тепла, а те, кто не получил паспорта готовности, в настоящее время получают их. Объекты Минобороны также готовы», — пояснил чиновник.

Запасы угля, жидкого топлива пополнены на 100%, другие виды твёрдого топлива — на 108%.

По словам Андреева, синоптики ожидают, что среднесуточная температура воздуха снизится до +8 градусов только к концу следующей недели. Однако региональные власти не хотят дожидаться понижения температуры до нормативной, при которой включается отопление, и готовы пустить тепло в дома уже на текущей неделе.