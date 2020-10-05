Ереван, 5 октября, 2020, 17:09 — ИА Регнум. На некоторых участках в зоне боевых действий в Карабахе сложилась тяжелая ситуация, заявил 5 октября премьер-министр Армении Никол Пашинян в прямом эфире на своей странице в Фейсбуке.

Иван Шилов ИА REGNUM Никол Пашинян

«На некоторых участках Армия обороны Карабаха уверенно контролирует ситуацию, на некоторых участках ситуация очень тяжелая. Я не скрываю», — сказал Пашинян.

При этом он призвал демобилизованных ранее военнослужащих, не подлежащих призыву, добровольно вернуться в армию.

«Наше законодательство не позволяет мобилизовать их даже в военное время, но я призываю вас мобилизоваться. Знайте, это борьба за право жизни. В противном случае мы будем подвергнуты геноциду», — пояснил Пашинян.

Как сообщало ИА REGNUM, с 27 сентября в Карабахе продолжаются интенсивные бои с применением артиллерии, РСЗО, танков и беспилотников.