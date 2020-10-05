Санто-Доминго, 5 октября, 2020, 16:53 — ИА Регнум. Землетрясение силой в 4,1 балла по шкале Рихтера зарегистрировано на территории Доминиканской Республики в 03:15 по местному времени. Об этом сообщает Prensa Latina.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Доминиканская Республика

Подземные толчки произошли в 21 км к западу от муниципалитета Сан-Рафаэль-дель-Юма, что в провинции Ла-Альтаграсия. Глубина подземных толчков составила 98,5 км.

О жертвах или разрушениях в результате землетрясения не сообщается.