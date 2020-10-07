Ватикан, 7 октября, 2020, 05:21 — ИА Регнум. Спектр реакций, которые продемонстрировали страны Запада, пытаясь «не признать» результаты выборов в Белоруссии, чреват проблемами для тех, кто пытается обсуждать «демократический процесс» в этой стране. Как в очередной раз это подтвердилось в ходе визита польского президента Анджея Дуды в Ватикан, рассказывает редактор ИА REGNUM Станислав Стремидловский.

Канцелярия президента Польши

По заявлению польского президента, в ходе его беседы с государственным секретарем Ватикана Пьетро Паролином обе стороны согласились, что необходима поддержка тех, «кто хочет настоящей демократии» в Белоруссии. Вот только в какой форме может осуществляться эта поддержка?

Ведь даже США, на словах поддерживая белорусских оппозиционеров, фактически признали Александра Лукашенко легитимно избранным президентом. Так может ли Польша заручится антилукашенковской поддержкой со стороны Ватикана?

Читайте статью Станислава Стремидловского «Ватикан учит Варшаву правильному обращению с Белоруссией».