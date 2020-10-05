Москва, 5 октября, 2020, 16:30 — ИА Регнум. Лидер ЛДПР депутат Госдумы Владимир Жириновский предложил провести полную демилитаризацию в Закавказье, передает корреспондент ИА REGNUM 5 октября.

Duma.gov.ru Владимир Жириновский

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»В Закавказье нужно провести полную демилитаризацию. При таком объеме вооружений, который сегодня на руках у всех сторон, конфликт в Нагорном Карабахе не прекратится никогда», — считает Жириновский.

НАТО выражает обеспокоенность ситуацией в Нагорном Карабахе и призывает стороны к диалогу, заявил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг на совместной пресс-конференции в Анкаре по итогам встречи с министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу.