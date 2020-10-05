Анна, Воронежская область, 5 октября, 2020, 16:04 — ИА Регнум. В Воронежской области утром 5 октября были ликвидированы все пожары в лесном фонде. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального управлении лесного хозяйства.

36.mchs.gov.ru Тушение природного пожара. Воронежская область

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Последним был потушен пожар в Аннинском лесничестве, причиной которого стал поджог сухой травы в селе Старый Курлак. Огонь с приусадебного участка местного жителя перекинулся на луг и в пойменный лес. Выгорела лесная подстилка на площади 81,5 гектара, но лиственные насаждения не пострадали.

Ранее были потушены два других крупных природных пожара в Бобровском и Новохопёрском районах.