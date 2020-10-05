Москва, 5 октября, 2020, 15:50 — ИА Регнум. Рынок недвижимости в России стал одним из главных бенефициаров смягчения денежно-кредитной политики. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 5 октября заявил руководитель департамента корпоративных финансов и корпоративного управления Финансового университета при правительстве РФ Константин Ордов.

Иван Шилов ИА REGNUM Новая квартира

«Несмотря на падение объемов строительства в первом полугодии 2020 года, второе полугодие обещает очередные рекорды по объемам выданных ипотечных кредитов, а это, в свою очередь, отражается на стоимости квадратного метра, которая с июля начала расти, — отметил он. — По данным аналитиков, цены на жилье в Москве по итогам сентября увеличились на 1,3%, и это всего за месяц. Возможно, предчувствие девальвации заставляет многих инвестировать свои сбережения в рынок жилья».

Это, как полагает Ордов, может еще подстегнуть рост цен, так как предложение квартир на рынке жилья недостаточно эластично.

«А емкость рынка, то есть потребность в улучшении жилья или новом, остается относительно большой и ограничивается лишь платежеспособностью граждан», — сказал экономист.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Ордов объяснил, когда восстановится рынок недвижимости.