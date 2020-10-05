Степанакерт, 5 октября, 2020, 15:12 — ИА Регнум. Ставка Баку на вмешательство Турции исключила возможность сохранения Нагорного Карабаха в составе Азербайджана, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в понедельник, 5 октября, комментируя высказывания премьер-министра Армении Никола Пашиняна.

Иван Шилов ИА REGNUM Турецкий империализм

Следите за развитием событий в трансляции: «Бои в Нагорном Карабахе — все новости»

Как сообщалось ранее, в интервью Bild Пашинян заявил, что политика Турции носит империалистический характер и если «международное сообщество неверно оценит» вмешательство Турции в ситуацию в Карабахе, то Европе следует «ожидать Турцию возле Вены».

«Думаю, что ставка Баку на вмешательство Турции полностью исключила возможность сохранения Нагорного Карабаха в составе Азербайджана. Это и раньше трудно было представить, однако, если бы Баку руководствовался соображениями нахождения справедливого решения данного конфликта, а не банального реванша, какие-то возможности существования Нагорного Карабаха в едином государстве с Азербайджаном сохранялась бы. Баку, однако, упорствовал в воинственной риторике, наращивал военные приготовления, начал так называемое «контрнаступление»…

Двустороннее азербайджано-армянское противостояние (даже при том, что Турция всегда в нём «читалась» на заднем плане) — это, однако, одно, но непосредственное втягивание в этот конфликт Турции — это качественно иная ситуация. Здесь исторические аргументы, приводимые премьер-министром Армении в контексте нынешнего обострения нагорно-карабахской проблемы, становятся уместными. Память о геноциде начала XX века продолжает стонать в умах и сердцах армян, и вновь бить по этой памяти из систем залпового огня мог только тот, кто не просто не хочет мира, но кто намерен идти по пути истребления противника. Не принуждения к миру, как пытается доказать Ильхам Алиев, а именно истребления.