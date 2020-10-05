Москва, 5 октября, 2020, 15:06 — ИА Регнум. Саммит стран БРИКС пройдёт 17 ноября и состоится в видеоформате. Об этом агентству ТАСС сообщили в пресс-службе Фонда «Росконгресс».

Bfmufa.ru БРИКС

"XII саммит БРИКС состоится 17 ноября 2020 года в режиме видеоконференции», — сообщили в пресс-службе.

Темой мероприятия заявлено «Партнерство БРИКС в интересах глобальной стабильности, общей безопасности и инновационного роста».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в состав БРИКС входят Россия, Бразилия, Индия, Китай и ЮАР.