Анкара, 5 октября, 2020, 15:02 — ИА Регнум. К сотрудничеству с союзниками призывает Североатлантический альянс (НАТО) Турцию в вопросе поиска альтернативного варианта российским зенитным ракетным системам (ЗРС) С-400. Об этом 5 октября заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в ходе совместной пресс-конференции в Анкаре по итогам встречи с главой МИД Турции Мевлютом Чавушоглу.

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«Мы обеспокоены последствиями приобретения Турцией системы С-400», — заявил Столтенберг и добавил, что данные ЗРС могут быть угрозой для самолетов союзников Турции по НАТО и привести к введению США санкций в отношении Анкары.

Также генсек организации заявил, что, по его мнению, российские системы С-400 являются несовместимыми с системой противоракетной обороны НАТО.

«Мы призываем Турцию к сотрудничеству с союзниками для поиска альтернативного решения», — заключил он.

Напомним, в 2017 году Турция заключила с Россией контракт на поставку комплексов С-400 российского производства и стала первой из стран НАТО, которые купили данные системы. Данное решение Анкары вызвало негативное решение, как у США, так и в целом у НАТО.