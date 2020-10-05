Москва, 5 октября, 2020, 14:49 — ИА Регнум. Многие застройщики в России уже успели адаптироваться к изменениям в законодательстве и снижению ставок по кредитам. Об этом корреспондент ИА REGNUM 5 октября заявил руководитель департамента корпоративных финансов и корпоративного управления Финансового университета при правительстве РФ Константин Ордов.

Иван Шилов ИА REGNUM Недвижимость

«Строительные компании получили прямую и косвенную помощь со стороны государства. Многие застройщики адаптировались к изменениям в законодательстве и снижению ставок по кредитам, что позволяет им использовать более сложные финансовые инструменты привлечения капитала. Вполне возможно, что российский рынок недвижимости восстановится раньше мирового, а годовые показатели российских строительных компаний окажутся лучше ожиданий середины 2020 года», — предположил экономист.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по мнению Ордова, рост цен на недвижимость может быть вызван опасениями граждан РФ предстоящей девальвацией рубля.