Москва, 5 октября, 2020, 14:48 — ИА Регнум. Анализируя рейтинг городов России с самыми высокими зарплатами снова сталкиваешься порочной практикой подсчета «средних зарплат». Да еще и по крупным и средним предприятиям. Цифра, которая ровно ни о чем не говорит, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ГК «ФИНАМ» Анатолий Вакуленко.

Дарья Антонова ИА REGNUM Зарплата

«Если обсуждать фактические доходы российских граждан, то рассматривать надо медианную зарплату (то есть то значение, выше и ниже которого располагаются зарплаты равного количества наших соотечественников).

Либо модальные, то есть наиболее часто встречающиеся заработные платы. Именно модальная зарплата — это та зарплата, на которую живет большинство граждан РФ. И равна она немногим более 23 тыс. рублей.

Теперь о городах и предприятиях. Крайний Север и регионы, связанные с добычей энергоресурсов, традиционно отличаются высокими зарплатами. И ничего удивительно в этом нет — там тяжелые условия труда.

Что до Москвы и Санкт-Петербурга, то в этих городах сосредоточено огромное количество офисов крупнейших российских компаний. И работающие там сотрудники, конечно, получают больше, чем остальные жители этих городов. Тем более, что в учет не принимались малые предприятия, где заработные платы уже давно и стабильно падают.

Конечно, с учетом зарплат менеджеров Газпрома, расположенного в Санкт-Петербурге, и множества дочерних компаний этой организации, с учетом зарплат менеджеров Сбербанка, ВТБ или «Роснефти», расположенных в Москве, средняя зарплата жителей этих городов окажется действительно высокой.

Но стоит всё же вернуться к модальной заработной плате и перестанем питаться иллюзиями — доходы российских граждан крайне низки», — высказал свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, зарплата жителей трех российских городов в среднем превышает 90 тыс. рублей в месяц, больше всего зарабатывают в Москве, Салехарде и Южно-Сахалинске.

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