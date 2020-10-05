Ставрополь, 5 октября, 2020, 14:48 — ИА Регнум. Власти Ставрополья планируют создать резерв коек для лечения пациентов с COVID-19. Об этом ИА REGNUM сообщили 5 октября в пресс-службе главы региона по итогам заседания краевого координационного совета по противодействию коронавирусу.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Губернатор Владимир Владимиров в ходе обсуждения отметил необходимость увеличения резервного коечного фонда для оказания медицинской помощи больным с COVID-19. По его словам, всего в крае должно быть создано 614 новых коек в дополнение к имеющимся.

Планируется, что они будут развернуты в Апанасенковском, Арзгирском, Кочубеевском, Красногвардейском, Труновском, Туркменском, Шпаковском районах, в Советском городском округе, а также в Ставрополе, Железноводске и Ессентуках. После этого общее число инфекционных коек для пациентов с COVID-19 на Ставрополье достигнет 3424 единиц.

Также отмечается, что для медицинских учреждений Ставрополья дополнительно будут приобретены три компьютерных томографа.

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