Ставрополь, , 09:00 — REGNUM Более 577 тыс. тестов на COVID-19 провели на Ставрополье, по данным на утро 5 октября. С начала пандемии в регионе зарегистрировано свыше 16,8 тыс. случаев заражения коронавирусом нового типа, сообщил на своей странице в Instagram губернатор края Владимир Владимиров.

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За прошедшую неделю (28 сентября — 4 октября) на Ставрополье COVID-19 выявили у 1 тыс. 46 человек. В этот период суточный прирост случаев заражения не опускался ниже 146, при этом трижды достигал 150.

К настоящему времени на Ставрополье выздоровели более 12 тыс. человек с коронавирусом, или свыше 71,3% инфицированных. Умерли в регионе 332 пациента с COVID-19, 19 из них скончались за минувшую неделю.