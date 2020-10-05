Москва, 6 октября, 2020, 00:01 — ИА Регнум. Сегодня, 6 октября, состоится встреча президента РФ Владимира Путина с лидерами фракций Госдумы, сообщает ИА REGNUM.

Kremlin.ru Владимир Путин

Предполагается, что руководители фракций «Единая Россия», КПРФ, ЛДПР и «Справедливая Россия» подведут итоги единого дня голосования — не исключено обсуждение новшеств в избирательном законодательстве, в частности, вопросов об отмене муниципального фильтра для парламентских партий, а также о переносе единого дня голосования.

Также, как ожидается, парламентарии предложат изменения в проект федерального бюджета на 2021−2023 годы.

Кроме того, депутаты расскажут о законодательных инициативах партий.

Лидеры думских фракций традиционно встречаются с президентом в ближайшее время после единого дня голосования, который в этом году пришелся на 13 сентября.