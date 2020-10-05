Москва, 5 октября, 2020, 14:31 — ИА Регнум. Российские власти не обсуждали возможность введения в стране режима самоизоляции в связи с увеличением выявленных случаев коронавирусной инфекции. Об этом сообщил 5 октября журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Николай Хижняк ИА REGNUM Карантин

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"Что касается локдауна, я не слышал таких обсуждений», — сказал представитель Кремля.

Песков добавил, что подобный вопрос подлежит обсуждению в правительственном штабе по борьбе с эпидемией, а не в Кремле. Что касается роста заболеваемости, то это серьёзный повод для населения мобилизоваться и осторожнее вести себя «в ежедневном обиходе».

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