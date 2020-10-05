Белград, 5 октября, 2020, 23:50 — ИА Регнум. 4 октября президент Сербии Александр Вучич в интервью австрийскому телеканалу заявил, что на Западе никто ничего кроме унизительных условий не предлагает его стране для решения вопроса Косово. Об этом сообщает сербское новостное агентство RTS.

Predsednik.rs Александр Вучич

Следите за развитием событий в трансляции: «Бои в Нагорном Карабахе — все новости»

Александр Вучич на констатацию того, что Белград и Приштина очень далеки от нормализации отношений и что переговоры под эгидой ЕС до сих пор не увенчались успехом, и на вопрос, почему Сербия не готова признать самопровозглашенную независимость Косово, ответил, что «те решения, которые нам все предлагают, не работают».

«Они предлагают нам голосовать за независимость Косово, и тогда путь в направлении ЕС будет легче — это далеко не так. Никто не может гарантировать нам взамен на признание стопроцентное членство в ЕС. Никто не предлагает нам Сообщество сербских муниципалитетов взамен на признание, что также включает в себя статус наших церквей и монастырей», — пояснил президент.

Вучич отметил, что он не может сказать, о чем все это, потому что тогда переговоры не имели бы смысла.

Он подчеркнул, что никто не сможет заставить Сербию признать Косово.

«Конечно, мы должны жить вместе мирно. Нужен компромисс, и мы должны думать о будущем. Я против замороженного конфликта, потому что это оставляет нашим детям нерешённую проблему. Замороженные конфликты снова могут быть разморожены, что мы в настоящее время видим в Нагорном Карабахе между Арменией и Азербайджаном», — отметил Вучич.