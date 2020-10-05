Москва, 5 октября, 2020, 14:01 — ИА Регнум. На сегодняшний день вопрос о прекращении авиасообщения не обсуждается. Об этом сообщили в пресс-службе Минтранса РФ.

(сс) gustavmelin0 Пассажирская авиация

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"Вопрос сокращения полетов и прекращение воздушного сообщения на уровне авиационных властей не обсуждается», — говорится в сообщении.

По его словам, согласно поручениям оперштаба правительства РФ Росавиация в плановом режиме проводит переговоры с авиационными властями других стран касательно восстановления международного воздушного сообщения.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, первый зампредседатель комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский не исключил, что Россия закроет границы и авиасообщение с другими странами из-за роста числа выявленных случаев коронавируса.