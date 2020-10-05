Ницца, Франция, 5 октября, 2020, 13:47 — ИА Регнум. Президент Франции Эммануэль Макрон прибудет в департамент Приморские Альпы, где уже несколько дней бушует ураган «Алекс», жертвами которого стали четыре человека. Об этом в понедельник, 5 октября, сообщает Agence France-Presse.

Иван Шилов ИА REGNUM Эммануэль Макрон

В течение следующей недели президент Франции повторит визит премьер-министра Жана Кастекса в столицу департамента Приморские Альпы город Ниццу, чтобы своими глазами удостовериться, какие разрушения причинили ливни и шквалы ветра во время урагана «Алекс».

Точная дата прибытия президента пока не известна.

Напомним, в ходе урагана «Алекс» на юге и юго-востоке Франции погибли четыре человека, пропавшими считаются двенадцать. Около сотни домов были разрушены или уничтожены.