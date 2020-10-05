Москва, 5 октября, 2020, 12:32 — ИА Регнум. Оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией не будет закрывать российские границы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу оперштаба.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Глобальная пандемия

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"Оперативный штаб не планирует принимать решения по закрытию границ и ограничению авиационного сообщения», — говорится в сообщении.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, первый замглавы социального комитета Совфеда РФ Валерий Рязанский в интервью РИА Новости не исключил, что России придётся закрыть границы и приостановить авиасообщение из-за роста числа выявленных случаев коронавируса.