Москва, 5 октября, 2020, 12:10 — ИА Регнум. Глава Счетной палаты Алексей Кудрин прогнозирует падение ВВП на фоне второй волны коронавируса, передает корреспондент ИА REGNUM 5 октября.

Дарья Драй ИА REGNUM Алексей Кудрин

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Представленный правительством РФ к проекту федерального бюджета на 2021−2023 годы макроэкономический прогноз не предусматривает второй волны коронавируса.

«Прогноз не учитывает второй волны COVIDA-19, которая по сути уже началась. И тем самым падение ВВП этого года, наверное, будет больше, чем по официальному прогнозу — где-то 4−5%», — сообщил Кудрин в Совфеде.

Сейчас точных оценок еще не сделано, говорит он.

«Понятно, что нам придется в начале года корректировать прогноз на 2021 год, потому что, наверное, первый квартал — зима — будет сложным по-прежнему для экономического роста, и те показатели роста тоже могут быть скорректированы», — заявил Кудрин.