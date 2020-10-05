Санкт-Петербург, 5 октября, 2020, 12:14 — ИА Регнум. Правительство России может выделить 10 млрд рублей на первый этап постройки в Петербурге Восточного скоростного диаметра (ВСД), или, как ее официально теперь называют, Широтной магистрали скоростного движения (ШМСД).

Дарья Драй ИА REGNUM ЗСД

Деньги предполагается потратить на первые 3,4 км трассы от Витебского проспекта до Западного скоростного диаметра. Участок должен быть построен до 2024 года.

Целиком протяженность трассы составит около 30 км, а стоить она будет более 180 млрд рублей. Город рассчитывает получит из федерального центра примерно 57 млрд на эту стройку, сообщает «Коммерсант».

При этом скоростную магистраль будут возводить по схеме государственно-частного партнерства, как и имеющийся Западный скоростной диаметр: инвестор вложит средства, а затем получит дорогу в пользование на 30 лет, чтобы взимать с автомобилистов плату за проезд.

ВСД пройдет от Благодатной улицы внутри промышленного пояса через Красногвардейский, Невский, Фрунзенский и Московский районы Петербурга, а также Всеволожский район Ленобласти. Предполагается постройка переправы через Неву в Невском районе. Платная трасса будет шестиполосной, сужаясь до четырех полос только на участке от КАД до Мурманского шоссе и на улице Коммуны до Колтушского шоссе.

Ранее сообщалось, что первый транш на строительство ВСД ждут до конца 2020 года.