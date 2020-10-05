Москва, 5 октября, 2020, 12:03 — ИА Регнум. Минтруд заверил, что работодатель не имеет правовых оснований требовать у работника справку об отсутствии COVID-19, однако для предупреждения профессиональных заболеваний — обязан знать состояние здоровья сотрудников. Об этом говорится в ответе замглавы Минтруда Ольги Баталиной на письмо депутата Госдумы Николая Николаева («Единая Россия»).

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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»Минтруд, в ответ на мой запрос, сообщил, что у любого работодателя нет правовых оснований требовать у работника справку, подтверждающую отрицательный результат тестирования на COVID-19, а следовательно, и самого прохождения теста. Но в то же время обратил внимание на то, что в целях определения пригодности работника к выполнению работы и предупреждения профессиональных заболеваний работодатель обязан обладать информацией о состоянии здоровья работников», — сообщил Николаев.

Он обратил внимание на то, что в оговорке Минтруда ссылка на законодательство отсутствует.

«Вот вам и пример манипуляции, когда конкретный федеральный орган в официальном запросе дает «двоякие» ответы. Вопрос только — для чего? Похоже, что это просто попытка снять с себя ответственность», — делает он вывод.