Ростов-на-Дону, 5 октября, 2020, 11:32 — ИА Регнум. В Ростове-на-Дону офисным работникам, игнорирующим санитарные требования, выпишут штрафы. Три сотрудника коммерческих фирм уже наказаны.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Медицинская маска

Двое мужчин и женщина заплатят штрафы за нарушение масочного режима. Работников без индивидуальных средств защиты задержал патруль, пишет портал Don24.ru.

Оштрафовать могут не только работников компаний, но и жителей Ростовской области, посещающих те или иные учреждения.

ИА REGNUM сообщало, что в Ростове-на-Дону организованы рейды по соблюдению санитарных требований на объектах культуры.