Москва, 5 октября, 2020, 10:36 — ИА Регнум. За минувшие сутки в России выявили 10 888 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом 5 октября сообщили в оперативном штабе Москвы.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Это на 389 случаев больше, чем сутками ранее, когда выявили 10 499 случаев заражения.

Лидирует по числу заражений Москва — 3537 случаев. Далее следуют Петербург — 407 случая, Подмосковье — 339, Ростовская область — 244, Нижегородская область — 198.

Всего в РФ выявили свыше 1225,8 тыс. случаев заражения коронавирусом.