Москва, 5 октября, 2020, 09:16 — ИА Регнум. В Москве клинический комитет по коронавирусу утвердил единый стандарт лечения больных в стационарах. Об этом 5 октября сообщила вице-мэр столицы Анастасия Ракова.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Стандарт включает использование новых противовирусных препаратов, антикоагулянтов, препаратов, применяемые при «цитокиновом шторме», применение технологий гелия, плазмы переболевших и барокамер, рассказала Ракова.

По её словам, на первой стадии лечения (до семи суток) в стационарах проводится противовирусная терапия. Далее применяют антикоагулянтные препараты для снижения вероятности образования тромбов.

После 15 суток с начала заболевания наступает третья стадия, при которой либо происходит выздоровление, либо проявляются осложнения. Тогда могут быть задействованы анибактериальная терапия, антикоагулянты, а также антиагрегантная, реперфузионная и заместительная терапии.

Также пациентам, у кого заболевание проходит в средней и тяжёлой форме, могут назначить переливание плазмы крови. Ещё один вариант лечения — гипербарическая оксигенация, которая проводится в барокамере. Её назначают при соответствующих показаниях.