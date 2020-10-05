Вашингтон, 5 октября, 2020, 08:36 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп не стал сообщать общественности о первом положительном результате своего теста на коронавирус. Об этом 5 октября сообщает газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

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По информации последних, у американского лидера положительный результат анализа на коронавирусную инфекцию был на руках еще до того, как он в эфире телеканала Fox News рассказал о своей проверке на коронавирус после заражения советницы президента Хоуп Хикс.

При этом, по правилам для сотрудников Белого дома, второй, более точный анализ на новый коронавирус делается при выявлении заражения экспресс-тестом, и Трамп не стал по телевидению говорить о положительном результате своего экспресс-теста.

Также утверждается, что американский президент в частной беседе попросил одного из своих помощников, знающего о положительном результате его экспресс-теста, не сообщать об этом.

«Никому не говори», — заявил Трамп, его слова приводит один из источников издания, который знаком с содержанием данного разговора.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 октября стало известно, что президент США Дональд Трамп и его супруга Меланья Трамп заразились коронавирусной инфекцией.