Петропавловск-Камчатский, 5 октября, 2020, 08:32 — ИА Регнум. Три основные версии загрязнения побережья, включая техногенное воздействие, рассматривают власти Камчатского края. Об этом заявил губернатор региона Владимир Солодов 5 октября в ходе брифинга.

41.mchs.gov.ru На Камчатке обследуется побережье Тихого океана

«Обрабатывается версия техногенного загрязнения, связанного с деятельностью человека. С разливами каких-то токсичных веществ», — рассказал губернатор.

Вторая версия связана с природными явлениями. Например, загрязнение могло произойти из-за выноса водорослей на береговую линию во время шторма.

Третья версия — сейсмическая активность. Во Владивосток и Москву отправлены пробы, взятые у берега. Итоги исследований будут известны к середине дня по московскому времени.

Как сообщало ИА REGNUM, Солодов подтвердил, что результаты проб океанских вод у побережья Камчатки показали превышение предельно допустимой концентрации (ПДК) вредных веществ в несколько раз.

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