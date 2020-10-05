Петропавловск-Камчатский, , 03:15 — REGNUM Максимальная концентрация нефтепродуктов в Авачинском заливе у побережья Камчатки наблюдалась 3 октября. Об этом сообщил журналистам 5 октября в ходе брифинга губернатор Камчатского края Владимир Солодов.

Глава региона уточнил, что результаты проб океанских вод у побережья Камчатки показали превышение предельно допустимой концентрации (ПДК) вредных веществ в несколько раз. В частности, в образцах воды, взятых в бухте Лагерной 3 октября, было обнаружено превышение ПДК нефтепродуктов в 7−9 раз.

При этом Солодов отметил, что в динамике наблюдается существенное снижение концентрации вредных веществ у побережья. Это объясняется уникальной способностью океана к самоочистке. По состоянию на 4 октября пробы воды и песка, взятые в тех же местах, что и накануне. показали превышение ПДК вредных веществ лишь в 1,2 раза.

Также глава региона пояснил, что причины загрязнения прибрежных вод в бухте Малая Лагерная и в акватории Авачинского залива могут быть совершенно разными и не связанными между собой, но совпасть по времени.

Ранее ИА REGNUM сообщал, что специалисты рассматривают три предварительные причины загрязнения океанских вод у побережья Камчатки.

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