Москва, 5 октября, 2020, 08:01 — ИА Регнум. Иммунитет к новой коронавирусной инфекции у тех, кто перенес новое заболевание COVID-19, может сохраняться в течение примерно полугода. Такое предположение 5 октября сделал вирусолог, экс-заведующий лабораторией центра «Вектор» Александр Чепурнов в беседе с порталом Ura.ru.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Как отметил Чепурнов, у пациентов, которые переболели COVID-19, число антител к коронавирусу снижается до полного исчезновения, и к пятому и шестому месяцу клеточный иммунитет перестает отвечать на коронавирусный антиген.

«Поэтому постковидный иммунитет я оцениваю в полгода. Сейчас наблюдаем именно за таким пациентом. При прекрасной иммунограмме месячной давности пациент заразился через шесть месяцев после первого случая», — заявил вирусолог.

При этом специалист указал, что, по его мнению, большее число переболевших не сможет сформировать коллективный иммунитет к SARS-CoV-2.

«Надежды на формирование коллективного иммунитета с помощью переболевших больше нет. <…> Сегодня стало ясно, что сделать это не удастся», — сказал Чепурнов.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на утро 4 октября в России был выявлен в общей сложности 1 215 001 случай заражения коронавирусом.