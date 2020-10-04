Ереван, 4 октября, 2020, 22:32 — ИА Регнум. Ереван считает, что глава Азербайджана Ильхам Алиев находится в «информационной блокаде», заявил 4 октября представитель министерства обороны Армении Арцрун Ованнисян.

Иван Шилов ИА REGNUM Ильхам Алиев

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«У нас есть все обоснованные причины подозревать, что Алиев находится в собственной стране в информационной блокаде», — написал он на своей странице в Facebook.

Ованнисян уточнил, что Алиев не владеет информацией, главе государства докладывают неверную информацию, «то есть существуют проблемы со стратегическим управлением».

Как сообщало ИА REGNUM, в Нагорном Карабахе с 27 сентября продолжаются интенсивные бои. Турция открыто поддерживает Азербайджан и отправляет в зону боёв боевиков террористических группировок с Ближнего Востока.

Ранее в пресс-службе министерства иностранных дел Армении заявили, что Ереван предпримет все меры, необходимые для предотвращения военных преступлений Азербайджана и Турции в Нагорном Карабахе.