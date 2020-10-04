Ереван, 4 октября, 2020, 22:11 — ИА Регнум. В министерстве обороны Армении рассказали о потерях вооруженных сил Азербайджана с начала боевых действий в Нагорном Карабахе. Соответствующую инфографику опубликовал представитель минобороны Армении Арцрун Ованнисян.

MoD of the Republic of Armenia Армянская артиллерия

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Так, с начала боевых действий силы Нагорно-Карабахской Республики уничтожили 124 беспилотника, 14 вертолетов, 17 самолетов, 368 единиц бронетехники и четыре РСЗО «Смерч» Вооруженных сил Азербайджана.

Ованнисян также уточнил, за весь период боёв потери Азербайджана в живой силе составили 3154 человека.

Как сообщало ИА REGNUM, в Нагорном Карабахе с 27 сентября продолжаются интенсивные бои. Турция открыто поддерживает Азербайджан и отправляет в зону боёв боевиков террористических группировок с Ближнего Востока.

Ранее в пресс-службе министерства иностранных дел Армении заявили, что Ереван предпримет все меры, необходимые для предотвращения военных преступлений Азербайджана и Турции в Нагорном Карабахе.

По словам президента Азербайджана Ильхама Алиева, вооруженные силы республики готовы прекратить огонь в Нагорном Карабахе, если Армения предложит повестку вывода войск из НКР.