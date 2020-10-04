Ош, Киргизия, 4 октября, 2020, 19:41 — ИА Регнум. В южной столице Киргизии, городе Оше группа неизвестных мужчин напала на съемочную группу интернет-издания «Kloop.kg», снимавших возле одного из избирательных участков видеорепортаж о ходе выборов в республиканский парламент, передает «Kaktus.media».

President.kg Киргизские журналисты на избирательном участке

По словам пострадавших журналистов, нападавшие несколько раз ударили оператора и отобрали у него мобильный телефон, на который снимался репортаж, а затем скрылись с места происшествия.

Стоявшие неподалеку милиционеры никак не отреагировали ни на сам факт ограбления, ни на просьбы о помощи со стороны пострадавших сотрудников СМИ. И только после того, как нападавшие скрылись, правоохранители подошли к журналистам и сообщили, что вызвали следственно-оперативную группу.

Телефон оператора нападавшие вернули после того, как на место происшествия прибыла следственная группа, однако милиционеры вновь даже не попытались их задержать.

ИА REGNUM напоминает, что в Киргизии проходят парламентские выборы. По итогам сегодняшнего голосования станет известно, какие из 16 политических партий смогли преодолеть семипроцентный порог и на ближайшие пять лет получат места в законодательном собрании республики.