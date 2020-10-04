Бишкек, 4 октября, 2020, 19:31 — ИА Регнум. От претендующих на места в республиканском парламенте Киргизии партий поступил целый ряд жалоб на нарушения, допущенные в ходе голосования работниками участковых избирательных комиссий, сотрудниками правоохранительных органов и представителями партий-конкурентов, передает корреспондент ИА REGNUM.

President.kg На избирательном участке

Наиболее часто жалуются на массовые подвозы избирателей. Затем следуют жалобы на нарушение тайны голосования — на многих участках рядом с избирателями замечены люди, подсказывающие им, куда ставить галочку в бюллетени.

Также замечены случаи фотографирования избирателями бюллетеней и получения заранее заполненных бюллетеней.

Отмечают партии и несколько случаев, когда сотрудники милиции не допустили на участки для голосования официально зарегистрированных наблюдателей или же когда члены избирательных комиссий выгоняли наблюдателей на улицу под предлогом санитарной обработки, не приостанавливая при этом процесс голосования.

Особое внимание обратили представители партий на то, что на многие участки приходили «помеченные» избиратели — граждане в однотипных цветных медицинских масках, с печатью на масках, с канцелярскими прищепками на одежде и иными «метками».

ИА REGNUM напоминает, что сегодня, 4 октября, в Киргизии проходят выборы депутатов республиканского парламента. На 120 депутатских мандатов претендуют кандидаты от 16 партий.

Отметим, что в законодательное собрание смогут попасть только те политические блоки, которым удастся добиться поддержки со стороны хотя бы 7% от общего числа проголосовавших избирателей.