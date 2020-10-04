Москва, 4 октября, 2020, 18:36 — ИА Регнум. Главы МИД РФ и Армении Сергей Лавров и Зограб Мнацаканян провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили ряд вопросов. Об этом 4 октября сообщили в российском внешнеполитическом ведомстве.

Mid.ru Сергей Лавров и Зограб Мнацаканян

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В сообщении МИД РФ говорится, что вопросы, связанные с поиском выхода из сложившейся в зоне нагорно-карабахского конфликта ситуации, находились в центре внимания двух дипломатов.

«Отмечена (с российской стороны — прим. ИА REGNUM) необходимость скорейшего прекращения огня (в Нагорном Карабахе — прим. ИА REGNUM), — говорится в сообщении. — Подтверждена готовность содействовать сторонам в возвращении процесса нагорно-карабахского урегулирования в политико-дипломатическое русло».

Как передавало ИА REGNUM, ранее вице-премьер Армении Тигран Авинян сообщил о том, что по столице Нагорно-Карабахской Республики Степанакерту был нанесен новый ракетный удар.

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