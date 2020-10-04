Москва, 4 октября, 2020, 17:53 — ИА Регнум. Объём продаж автомобилей марки Chery в 2,5 раза увеличили российские автодилеры в сентябре по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщила пресс-служба автопроизводителя 3 октября журналистам.

Navigator84 Автомобили Chery

В течение сентября 2020 года на территории России было продано 1490 автомобилей данной марки. Более того, за весь 2020 год дилеры реализовали 6365 автомобилей Chery, что говорит о 50% росте объема продаж марки в Российской Федерации.

Лидером продаж среди автомобилей Chery стала модель Tiggo 4, на которую пришлось до 46% проданных экземпляров. Затем по популярности идут Tiggo 8 и Tiggo 7 Pro, которые продались суммарно в количестве 636 штук.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 августа стало известно, что производитель автомобилей компания Chery приняла решение отозвать порядка 190 тыс. экземпляров своих машин с китайского авторынка из-за проблем с электронным блоком управления.