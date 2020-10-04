Ереван, 4 октября, 2020, 17:13 — ИА Регнум. Вице-премьер Армении Тигран Авинян заявил о новом ракетном ударе по столице Нагорно-Карабахской Республики Степанакерту. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Mod.gov.az Реактивные системы залпового огня азербайджанской армии

«Степанакерт вновь попал под ракетный обстрел», — написал он.

Как сообщало ИА REGNUM, ситуация в Нагорном Карабахе резко обострилась 27 сентября, когда азербайджанская армия перешла в наступление по всему фронту. С тех пор бои не прекращаются.

Конфликт имеет тенденцию к расширению — азербайджанская сторона ведет бомбардировки населенных пунктов в Карабахе и Армении, сегодня после очередного ракетного обстрела Степанакерта армянские силы обстреляли населенные пункты на территории Азербайджана, где расположены военные объекты.

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