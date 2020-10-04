Баку, 4 октября, 2020, 16:54 — ИА Регнум. В Азербайджане возбудили уголовное дело против президента Нагорно-Карабахской Республики (НКР) Араика Арутюняна. Об этом 4 октября заявил генеральный прокурор Азербайджана Камран Алиев.

President.nkr.am Араик Арутюнян

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По его словам, Азербайджан обвинил Арутюняна в том числе в планировании, подготовке, начале или ведении агрессивной войны, умышленном убийстве, терроризме и создании преступного сообщества.

Генпрокурор считает, что глава НКР «прямо нарушил требования Женевской конвенции, умышленно убивая мирных жителей и создавая панику среди людей».

Как сообщало ИА REGNUM, в Карабахе с 27 сентября продолжаются интенсивные бои. Турция открыто поддерживает Азербайджан и отправляет в зону боёв боевиков террористических группировок с Ближнего Востока.

Ранее в пресс-службе министерства иностранных дел Армении заявили, что Ереван предпримет все меры, необходимые для предотвращения военных преступлений Азербайджана и Турции в Нагорном Карабахе.

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