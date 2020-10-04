Ереван, 4 октября, 2020, 16:42 — ИА Регнум. Армения обратилась в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) с требованием принять меры в отношении Турции в связи с участием Анкары в боевых действиях в Нагорном Карабахе. Об этом 4 октября сообщает представительство республики в ЕСПЧ.

Иван Шилов ИА REGNUM Турецкий флаг

Следите за развитием событий в трансляции: «Бои в Нагорном Карабахе — все новости»

«Армения … обратилась в ЕСПЧ с требованием принять меры против Турции, которая поддерживает нападения на мирное население и гражданские инфраструктуры Армении и Нагорно-Карабахской Республики», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ситуация в Карабахе резко обострилась утром 27 сентября, когда азербайджанская армия перешла в наступление по всему фронту. С тех пор бои не прекращаются.

Конфликт имеет тенденцию к расширению — азербайджанская сторона ведет бомбардировки населенных пунктов в Карабахе и Армении, сегодня после очередного ракетного обстрела Степанакерта армянские силы обстреляли населенные пункты на территории Азербайджана, где расположены военные объекты.