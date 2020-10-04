Москва, 4 октября, 2020, 15:49 — ИА Регнум. В Российской Федерации впервые с середины мая 2020 года, зафиксировано более 10 тысяч новых случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2. Об этом сегодня, 4 октября, сообщает федеральный оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

Павел Соболев ИА REGNUM Коронавирус

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Согласно данным штаба, за минувшие сутки в стране выявлено 10 499 новых случаев COVID-19. Такой уровень заражения коронавирусом фиксировался 15 мая 2020 года. При этом максимальный суточный прирост числа выявленных случаев был зафиксирован 11 мая — 11 656 зараженных.

Стоит отметить, что всего с начала пандемии в России выявлено 1 215 001 случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2. К сегодняшнему дню выздоровели 979 143 человека. До сих пор проходят лечение 214 500 человек.

Существенный прирост суточного числа выявленных случаев за последние дни наблюдается в Москве. За минувшие 24 часа в столице выявили 3327 новых случаев заражения.