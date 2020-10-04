Москва, 4 октября, 2020, 08:10 — ИА Регнум. Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков заявил, что ввод российских миротворцев в Нагорный Карабах возможен только в том случае, если на это согласятся и Армения, и Азербайджан. Об этом Песков заявил журналистам 3 октября.

Иван Шилов ИА REGNUM Московский Кремль

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Напомним, что премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что в рамках Минской группы ОБСЕ может быть поднят вопрос о вводе российских миротворцев в Нагорный Карабах, где сейчас продолжаются ожесточенные бои. Также Пашинян напомнил, что у Армении и России есть взаимные обязательства в области безопасности.

Пескова попросили прокомментировать заявление Пашиняна. Пресс-секретарь президента России ответил, что ввод российских миротворцев в Карабах возможен только с согласия обеих сторон конфликта.

«Миротворцы могут входить только с согласия двух сторон», — сказал Песков.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, утром 27 сентября в Нагорном Карабахе вооруженные силы Азербайджана перешли в наступление. Завязались ожесточенные бои, которые продолжаются до сих пор. Стороны пока отказываются прекращать огонь и садиться за стол переговоров. Конфликт осложнён тем, что Турция активно помогает Азербайджану. Поступают неподтверждённые сообщения о том, что азербайджанской армией фактически руководят турецкие генералы.