Минск, 4 октября, 2020, 07:46 — ИА Регнум. В эфире белорусского телеканала СТВ Литву и Украину в выпуске новостей назвали бывшими советскими названиями. Об этом 3 октября сообщают «Белновости».

Иван Шилов ИА REGNUM Белорусский флаг

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Так, в выпуске новостей, который вышел в 16:30, Украину назвали «бывшая УССР», а Литву — «бывшая Советская Литовская Республика». Это же касается и Польши, которую в эфире телеканала переименовали в «бывшую Польскую Народную Республику».

Отметим, что выпуск новостей с аналогичным названием Литвы вышел также в эфир телеканала «Беларусь 1».

Напомним, ранее литовский телеканал LRT televizija в титрах указал Александра Лукашенко как «незаконного президента» Белоруссии.