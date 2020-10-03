Баку, 3 октября, 2020, 23:15 — ИА Регнум. Вооруженные силы Азербайджана взяли под контроль семь сел в районах, прилегающих к Нагорному Карабаху. Об этом 3 октября заявил президент страны Ильхам Алиев.

Mod.gov.az Азербайджанская самоходная артиллерия

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По его словам, азербайджанская армия взяла под контроль села Талыш, Мехдили, Чахырлы, Ашагы Маральян, Шейбей, Гуйджак и Ашагы.

Как сообщало ИА REGNUM, в Нагорном Карабахе с 27 сентября продолжаются интенсивные бои. Турция открыто поддерживает Азербайджан и отправляет в зону боёв боевиков террористических группировок с Ближнего Востока.

Ранее в пресс-службе министерства иностранных дел Армении заявили, что Ереван предпримет все меры, необходимые для предотвращения военных преступлений Азербайджана и Турции в Нагорном Карабахе.