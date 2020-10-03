Баку, 3 октября, 2020, 21:53 — ИА Регнум. Президент Азербайджана Ильхам Алиев поблагодарил главу Турции Реджепа Тайипа Эрдогана за поддержку в связи с последними событиями в зоне нагорно-карабахского конфликта.

President.az Реджеп Тайип Эрдоган и Ильхам Алиев на параде в Баку

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"Ваши очень открытые и жесткие заявления еще раз показали, что Азербайджан не одинок в своем правом деле», — говорится в письме, направленном Алиевым Эрдогану.

Алиев добавил, что руководители соответствующих госструктур, члены парламента и представители общественности Турции также «выразители своё однозначное отношение к вопросу».

Как сообщало ИА REGNUM, в Карабахе с 27 сентября продолжаются интенсивные бои. Турция открыто поддерживает Азербайджан и отправляет в зону боёв боевиков террористических группировок с Ближнего Востока.

Ранее в пресс-службе министерства иностранных дел Армении заявили, что Ереван предпримет все меры, необходимые для предотвращения военных преступлений Азербайджана и Турции в Нагорном Карабахе.

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