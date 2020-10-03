Москва, 3 октября, 2020, 15:56 — ИА Регнум. Официальная Москва расценивает как откровенную ложь заявление официальных представителей Федеративной Республики Германия о якобы отсутствующей в России готовности к диалогу с Берлином по профильным двусторонним механизмам в связи с ситуацией вокруг оппозиционного блогера Алексея Навального. Об этом сказано в комментарии МИД России в связи с заявлениями в ходе дебатов в бундестаге.

Дарья Антонова ИА REGNUM МИД России

На Смоленской площади подчеркивают, что в Германии не снижают градуса «искусственно раздуваемой истерии в контексте ситуации вокруг Навального».

МИД РФ особо подчеркивает, что немецкие политики самого высокого ранга воспроизводят очередную порцию надуманных и безосновательных обвинений и угроз в адрес России. Более того, в потоке этих обвинений был упомянут парадоксальный тезис о якобы отсутствующей в России готовности к диалогу с Германией в рамках существующих профильных двусторонних механизмов.

«Рассматриваем подобные заявления не иначе как откровенную ложь», — заявили в МИД РФ.

Российское внешнеполитическое ведомство напомнило, что Германия последовательно игнорирует российские предложения по налаживанию практического взаимодействия в деле разбора инцидента с Навальным.

Российская сторона не получила ни одного внятного ответа от Германии по этому делу. Германская сторона так и не ответила на письмо депутатов Госдумы.