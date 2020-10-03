Москва, 3 октября, 2020, 13:07 — ИА Регнум. Глава комитета Госдумы по экологии Владимир Бурматов («Единая Россия») направил запросы в Минприроды, Росприроднадзор и природоохранную прокуратуру с просьбой дать подробную информацию об экологической ситуации в районе Халактырского пляжа на Камчатке.

Цитата из instagram.com minprir kamchatka Халактырский пляж

«Направили запросы в Минприроды, Росприроднадзор и прокуратуру. Сейчас, по нашим данным, сделаны заборы воды для проведения анализа. К понедельнику обещают результаты», — сообщил Бурматов в соцсетях.

Он заверил, что «ситуация будет на парламентском контроле», парламентарии будут реагировать.

Парламентарий отметил, что «адекватных данных надзорных ведомств о ситуации до сих пор нет, хотя проблемы, судя по сообщениям местных жителей, там начались еще недели три назад».

Как сообщало ранее ИА REGNUM, на берег Халактырского пляжа на Камчатке выбросило множество мертвой рыбы, осьминогов, крабов, нерп и других морских животных. Серферы жалуются на ухудшение зрения и першение в горле после погружения в воду. Ряд экспертов говорит о превышении фенола в воде.