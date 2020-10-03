Москва, 3 октября, 2020, 13:07 — ИА Регнум. Российский экономический университет им. Плеханова переходит на дистанционный режим обучения. Об этом сообщает телеграм-канал «Москва сейчас».

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Указывается, что режим дистанционного обучения введён на период с 5 по 28 октября.

При этом ТАСС сообщает, что вуз переводит на дистанционный режим только часть студентов. Как рассказали в пресс-службе вуза, на такой формат обучения переведут только «заочников и очно-заочников». При этом студентов, проходящих обучение в очной форме по программе бакалавриата, не будут переводить на дистанционку.

Как сообщало ИА REGNUM, частным и федеральным школам, расположенным на территории Москвы, рекомендовано вслед за городскими образовательными учреждениями продлить осенние каникулы на неделю.