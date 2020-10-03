Екатеринбург, 3 октября, 2020, 12:34 — ИА Регнум. В Свердловской области за 3 октября обнаружили ещё 165 случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает оперштаб.

Mos.ru Лабораторные исследования

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В Екатеринбурге COVID-19 подтверждён у 62 граждан. Также новые случаи имеются в Асбесте, Берёзовском, Верхней Салде, Каменске-Уральском, Нижнем Тагиле, Первоуральске и ряде других территорий.

С начала пандемии коронавирус обнаружили на Среднем Урале у 29 640 человек. 111 пациентов находятся в тяжёлом состоянии.