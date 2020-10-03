Ростов-на-Дону, 3 октября, 2020, 12:06 — ИА Регнум. В Ростовской области за последние сутки зарегистрировано девять летальных исходов среди пациентов с подтверждённым результатом теста на коронавирус. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном правительстве 3 октября.

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От COVID-19 скончались семеро мужчин в возрасте от 47 до 87 лет и две женщины в возрасте 60 и 80 лет. Коронавирус спровоцировал обострение ряда хронических заболеваний.

С начала пандемии в Ростовской от осложнений, вызванных коронавирусом, скончались 523 человека.